Duvan Zapata è vicino al rientro: decisivo il testo odierno in amichevole per l’Atalanta e Gasperini per valutarlo per la sfida con la Lazio

Duvan Zapata è vicino al rientro, dopo l’infortunio patito contro il Torino. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha riassorbito il problema muscolare.

Per testarne la condizione Gasperini sfrutterà il test contro il Ponte San Pietro, in cui il colombiano ha giocato nella ripresa: se le risposte saranno soddisfacenti, potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Lazio.

L’articolo Atalanta, Zapata verso il rientro: oggi in amichevole nuove indicazioni proviene da Calcio News 24.

