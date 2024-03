L’ex nerazzurro Adriano vede Atletico Madrid-Inter, ecco il bellissimo messaggio sui social, i fan si commuovono così

Anche Adriano Leite Ribeiro, o più semplicemente “Adriano”, guarda Atletico Madrid-Inter. Prima del calcio d’inizio del match di Champions League infatti, l’ex nerazzurro si è espresso sui propri account social proprio in merito alla partita. In particolar modo, il brasiliano ha utilizzato il proprio account X (ex Twitter) per mandare un messaggio al club allenato di Simone Inzaghi impegnata in una sfida decisamente delicata. Ecco qui, il bellissimo testo di Adriano, che nell’arco di alcuni minuti ha inanellato dozzine e dozzine di like da parte dei fan lombardi (e non solo).

ADRIANO – «Forza Inter». (Con cuori a mo’ di emoji nerazzurre, ndr).

