Lo stadio Metropolitano ospiterà il match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico e Inter: atteso il sold out

La tanto attesa partita di Champions League contro l‘Inter sta per arrivare e sembra che i tifosi dell’Atletico Madrid stiano preparando un’accoglienza calorosa per i nerazzurri.

Si prevede che mercoledì sera lo stadio Civitas Metropolitano raggiunga il pienone. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la partita con il maggior numero di spettatori per l’Atletico Madrid è stata contro il Real il 23 settembre 2023, con 69.098 persone sugli 70.460 posti disponibili, e mercoledì non dovrebbe essere diverso. Si prevede anche che 3400 tifosi dell’Inter saranno presenti sugli spalti.

L’articolo Atletico Inter, soud out vicino al Metropolitano: il numero di tifosi è da capogiro proviene da Inter News 24.

