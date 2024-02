Le parole di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, sull’infortunio di Griezmann in vista delle sfide in Copa del Re e Champions

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato a Radio Marca in vista della sfida di ritorno della semifinale di Copa del Rey con l’Atheltic Bilbao dei Colchoneros. Di seguito le sue parole su Antoine Griezmann, in dubbio per la sfida contro i baschi e anche per il ritorno di Champions League contro l’Inter.

COPPA DEL RE – «Sono convinto che la finale sarà il mio bel regalo di compleanno. Ci proveremo. Penso che possiamo riuscirci perché ci sono momenti in cui abbiamo raggiunto dei risultati, ma è anche vero che è una questione difficile e complicata. Quando le cose però sono difficili è quando ci vanno meglio».

GRIEZMANN – «Non lo so, perché la verità è che è stata una sfortuna che abbia avuto questo infortunio alla caviglia. Credo che se lui considera di stare bene e ritiene di dover giocare, allora giocherà. Se non lo ritiene, dovremo sopportarlo e lasciare che sia lui a giocare con noi. Questo è il calcio. Griezmann è uno dei migliori giocatori d’Europa e siamo fortunati che giochi con noi. È un valore per la squadra, un tassello importante».

LA CHAMPIONS SUBITO DOPO – «Certo, siamo sempre tra due acque… Non sappiamo se nuotare a destra o a sinistra, ma penso che alla fine tutto si risolverà. Vedremo se saremo fortunati e, visto che con gli infortuni non l’abbiamo avuta, vediamo se saremo fortunati con il recupero».

MEGLIO ELIMINARE L’ATHLETIC O L’INTER – «Guarda, la prima che elimino. Se elimino la primo, allora la primo. Prima eliminiamo qualcuno, meglio è. A questo non dobbiamo pensarci».

