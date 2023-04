Le parole del presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, sul caso Negreira: «Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro»

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato del futuro di Simeone e del caso Negreira. Di seguito le sue parole a Pozuelo IN.

CASO NEGREIRA – «So quello che ci hanno fatto sapere. Fino a quando le accuse non saranno dimostrate, saranno tutte supposizioni. Sono nel calcio da 35 anni e non ho mai pensato che si potesse comprare un arbitro. Non ho mai avuto sospetti, né contro il Barcellona né contro altri club».

FUTURO SIMEONE – «Dico sempre la stessa cosa: i cicli finiscono quando le persone vogliono che finiscano. Stiamo con Simeone da 11 anni, ha ancora un anno di contratto e se vuole continuare, penso che se lo meriti. Non ci saranno problemi per rinnovare».

