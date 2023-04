11 stagioni da professionista, 10 campionati vinti: il ruolino da record di Coman che rischia di finire questa stagione

In caso di vittoria della Bundesliga del Borussia Dortmund, che la scorsa giornata ha superato il Bayern Monaco, ci sarebbe uno tra tutti i giocatori del bayern ad essere più spiaciuto degli altri: si tratta di Kingsley Coman.

Il calciatore francese infatti, in 11 anni di carriera ha sempre vinto il titolo nazionale: prima al PSG, poi alla Juve e infine con i bavaresi. In caso di mancato sorpasso ai gialloneri, dovrà, per la prima volta in carriera, accomodarsi su un gradino del podio diverso dal solito.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG