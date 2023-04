In casa Sampdoria si pensa ad un aumento di capitale di circa 35 milioni di euro, ma rimane l’ostacolo Ferrero

Una delle vie d’uscita per la Sampdoria riguarda l’aumento di capitale. Una pista diversa rispetto al passato, in quanto percorribile nell’ambito della composizione negoziata della crisi. A deliberarla sarebbe l’avvocato Eugenio Bissocoli a seguito del voto favorevole del proprietario Massimo Ferrero, unico vero ostacolo.

Le parti sono comunque al lavoro per cercare di capire se tale scoglio potrà essere superato in base alla normativa del Codice della Crisi d’Impresa. Alessandro Barnaba resta alla finestra, insieme a lui però potrebbero agire altri soggetti interessati alla Sampdoria in passato. L’aumento di capitale sarebbe di circa 35 milioni di euro, con un piano di ristrutturazione futura che preveda anche il risanamento dei debiti. Entro quindici giorni si conoscerà la possibilità reale di tale soluzione.

