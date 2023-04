Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani della Juve in Coppa Italia contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PARTITA SIMILE ALL’ANDATA O DIVERSA – «È sempre Inter-Juventus, una bellissima partita, la semifinale di ritorno di Coppa dove entrambe le squadre si giocheranno la finale. Sarà una bellissima serata di calcio, di sport, speriamo di andare in finale, faremo il possibile».

FORMAZIONE – «In difesa devo decidere, gioca Perin sicuro. Vlahovic durante l’allenamento ha avuto una distorsione alla caviglia, sarà da valutare ma difficilmente sarà della partita».

RESTA ALLA JUVE L’ANNO PROSSIMO – «Io ho un contratto di due anni alla Juventus. Sono un privilegiato a lavorare qui: lavorare 7 anni alla Juventus è per poche persone, io sono tra questi e mi sento un privilegiato. Nell’arco della vita ci sono difficoltà, bisogna affrontarli con le spalle larghe e con una programmazione per il futuro. Quando faccio parte di una società sono un’aziendalista, perché devo aggiungere valore ai giocatori. Dobbiamo pensare a finire bene il campionato, arrivare secondi, cercare di raggiungere le due finali, ma avere le idee chiare da quella che sarà la stagione prossima. Con tutta serenità e tutta la voglia dovrà essere programmato il futuro, sapendo che la Juventus dovrà tornare a vincere. Ci metteremo tutto l’impegno possibile per tornare a farlo, com’è stato negli ultimi 2 anni. Sono arrivati dei risultati, a cominciare dal settore giovanile con la Seconda squadra. I 10 anni della Juventus sono stati importanti, come parla la sua storia. In questo momento bisogna stare zitti, sempre, quando si vince e quando si perde, e continuare a lavorare con serietà come si sta facendo».

