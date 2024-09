Il regista alla fine è rimasto a Milano e ora Fonseca dovrà lavorare non poco per reintegrarlo nel progetto.

Il mancato passaggio di Ismael Bennacer dal Milan al Marsiglia fa più notizia a fine mercato che nell’ultimo giorno di trattative; è emerso infatti un interessante retroscena.

La scelta del regista

Il mediano rossonero e della nazionale algerina, sembrava destinato a proseguire la sua carriera lontano dalla Lombardia. Nonostante non fosse stato inizialmente considerato una riserva da Paulo Fonseca la sua situazione è mutata nel corso del tempo, culminando nell’ultimo giorno della finestra di mercato con una scelta di cuore: il Marsiglia. Il giocatore, attratto dal progetto sportivo del club francese e forse anche dalla possibilità di confrontarsi con un nuovo campionato, aveva espresso il proprio assenso al trasferimento, aprendo la porta a quella che avrebbe potuto essere una nuova avventura in Ligue 1.

Ismael Bennacer

Perché è saltato l’affare

Nonostante l’accordo verbale del giocatore, la trattativa tra i due club non ha trovato un felice epilogo. Secondo quanto riportato da La Provence, noto quotidiano con base a Marsiglia, i dirigenti dell’Olympique Marsiglia non sono riusciti a formulare un’offerta che soddisfacesse le richieste economiche del Milan. Questo stallo è rimasto tale fino agli ultimi attimi del calciomercato, quando, tra le speranze infrante di Bennacer e le aspettative deluse dei tifosi del Marsiglia, il trasferimento è definitivamente saltato. Dal canto suo, il Milan si è rifiutato di cedere un pezzo pregiato del proprio scacchiere a condizioni economiche ritenute non adeguate, preferendo mantenere il calciatore all’interno della propria rosa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG