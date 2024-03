I giornalisti spagnoli certi dell’impiego di Griezmann nella gara contro l’Inter di Champions League: le dichiarazioni

Griezmann secondo Simeone non sarà impiegato in Atletico Madrid Inter, ma in Spagna sembrano avere altre idee.

All’interno della trasmissione El Corrillo di Radio Marca, gli ospiti hanno parlato chiaro verso la gara tra Atletico e Inter.

«Simeone sta facendo pretattica perchè Griezamnn ci sarà nella partita contro l’inter», ha detto il conduttore Rafa Shauqillo. Decisamente ironica la frase utilizzata da Luis Núñez Villaveirán: «Io te lo dico, Griezmann giocherà anche con le stampelle».

