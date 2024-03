Al Metropolitano, ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Wanda Metropolitano, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024 tra Atletico Madrid e Inter.

PRIMO TEMPO

Meglio l’Atletico Madrid nella prima frazione, ma anche l’Inter ha avuto le sue occasioni per far male. I Colchoneros partono forte senza dare spazio di pensiero e manovra ai nerazzurri. Lino è stato il più pericoloso nei primi frangenti, poi anche Dumfries in contropiede ha sciupato una bella occasione. Poco dopo il trentesimo la gara si è stappata: ottima giocata di Bastoni per Barella che serve Dimarco, bravo col destro a superare Oblak. Un minuto più tardi è l’Atletico a pareggiare subito con Griezmann su errore della difesa dell’Inter. Dopo un minuto di recupero termina qui la prima frazione con le squadre in parità.

LE FORMAZIONI

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

