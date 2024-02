Atletico Madrid-Las Palmas, il Cholo risponde ad Inzaghi: manita in Liga per i colchoneros che replicano così ai nerazzurri

Dopo la super vittoria di ieri dell’Inter contro la Salernitana per 4 a 0, l’Atletico Madrid ha voluto rispondere per le rime ai nerazzurri. Vittoria roboante in Liga contro il Las Palmas per 5 a 0: i colchoneros tornano ai 3 punti dopo i risultati deludenti degli scorsi incontri e arrivano carichi al match di martedì a San Siro in Champions League.

Riposa addirittura Griezmann in vista della sfida d’andata degli Ottavi di Finale di Champions. Apre le danze la doppietta di Marcos Llorente, poi arriva la doppietta di Angel Correa nella ripresa. Chiude le danze Depay.

L’articolo Atletico Madrid-Las Palmas, il Cholo risponde ad Inzaghi: manita in Liga proviene da Inter News 24.

