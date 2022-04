Llorente dell’Atletico Madrid è carico per il quarti di finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola.

Così Marcos Llorente prepara la sfida dei quarti di finale di andata della Champions contro il Manchester City, le parole del giocatore dell’Atletico Madrid.

L’esterno: “Nessuna squadra vuole giocare per il pareggio. Combatteremo fino alla fine, non importa quale sarà il risultato. Siamo in forma? Penso di sì e lo si nota nella Liga dove stiamo facendo un buon trend di gare e ora siamo di nuovo lì in alto. La squadra ora è il più ambiziosa possibile. Sappiamo che contro il Manchester City sarà una partita molto importante contro un avversario difficile che sta facendo anche un’ottima stagione. Abbiamo un piano su come vincere e sarà senza dubbio una bella partita.”

Pallone Champions League

La sfida è paragonabile ad una semifinale anticipata, le squadre daranno tutto. La sensazione è che quest’anno potrebbe essere quello buono del Manchester City. La squadra di Guardiola sembra apparentemente imbattibile ma prima della strada per la finale c’è un gioco totalmente diverso come quello di Simeone che lo aspetta.

