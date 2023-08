Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a TUDN di un suo possibile trasferimento alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Roma Sto lavorando e sono molto felice di essere qui. Non possiamo controllare il mercato, ho solo voglia di continuare a migliorare e in questa tournée lo sto facendo. Non è un’opzione in questo momento. Mi godo il Messico e queste amichevoli. Mourinho? È un grande allenatore , è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la mia prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio».

