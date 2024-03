Il portiere dell’Atletico Madrid Oblak si è espresso verso il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Inter

Intervistato da Marca, Oblak si è espresso sulla gara tra Atletico Madrid e Inter. Le sue dichiarazioni:

LE DICHIARAZIONI – «Il calcio cambia molto rapidamente da partita a partita. Giovedì eravamo delusi e non siamo riusciti ad arrivare in finale, abbiamo perso l’occasione e per il futuro la squadra deve crederci, avere ambizione, dobbiamo essere sempre ambiziosi per ottenere risultati più grandi, se pensiamo di essere quarti in campionato non va bene, dobbiamo pretendere di più. Dobbiamo dare tutto contro l’Inter, fare il possibile in Champions, puntare al campionato più in alto possibile».

L’articolo Atletico Madrid, Oblak: «Contro l’Inter daremo tutto e faremo…» proviene da Inter News 24.

