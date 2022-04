Simeone prepara il ritorno dei quarti di finale di Champions League del suo Atletico Madrid contro il Manchester City.

Atletico Madrid, Simeone prepara il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Serve la rimonta dall’uno a zero dell’andata.

Queste le parole del tecnico: “Sfidiamo una squadra che gioca molto bene, ma noi siamo fiduciosi. È chiaro che la speranza da sola non basta, ma cercheremo di portare la partita ad un punto dove è possibile far loro male. Le parole non dicono molto, l’importante è quello che succederà domani dopo le nove di sera. Speriamo che i nostri migliori giocatori possano vivere una notte fantastica…”,

Simeone parla dell’atteggiamento difensivo dell’andata: “Alleno dal 2005 e non sono mai stato sprezzante nei confronti di un mio collega. Mi metto nei panni degli allenatori con cui mi confronto e capisco che ci sono modi diversi di esprimere quello che si sente. Quando uno è sprezzante, non lo condivido. Le altre opinioni, la stampa, i giocatori che non giocano… le parole sono libere e tutti possiamo dare la nostra opinione. Tra colleghi ci sono tanti modi di parlare e io ne ho uno, rispetto gli altri sempre”, Conclude così la conferenza stampa.

