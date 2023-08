Diego Simeone, ex calciatore e ora allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca della nuova stagione e del futuro

Diego Simeone, ex calciatore e ora allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca della nuova stagione e del futuro. Le sue dichiarazioni:

«Sappiamo come fare, che i primi giri sono decisivi. Ogni volta che riusciamo a fare un primo giro forte otteniamo davvero cose importanti. Toccare i 50 punti può avvicinarci alla fine per essere campioni. Assolutamente la parte emotiva è quella che più ha bisogno di essere bilanciata. Di titoli si credono i re del mondo, lasciano gli undici e il giocatore vuole andarsene, cadono al posto dell’allenatore non mi mette, non mi parla. Non puoi parlare con tuo figlio tutti i giorni. Lo correggi, gli dai una linea di lavoro, ma devi lasciarlo crescere. Che i giocatori lavorino, che si guadagnino il posto, che soffrano, che da lì si divertano, allora capiranno cos’è l’Atletico. È il nostro modo di relazionarci con loro. Da lì capiranno cos’è l’Atletico e perché abbiamo fatto bene per così tanto tempo. Non abbiamo cambiato il modo in cui ci relazioniamo con il calciatore. Futuro? Non vedo il rinnovo come una priorità assoluta, in testa ho l’obiettivo di voler vincere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG