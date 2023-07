L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Javi Galan, difensore spagnolo proveniente dal Celta Vigo. I dettagli

Di seguito il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid su Javi Galan.

COMUNICATO – Javi Galán (19 novembre 1994, Badajoz) è un nuovo giocatore del nostro club dopo l’accordo raggiunto con il Celta de Vigo per il trasferimento del terzino sinistro, che indosserà il rojiblanco fino al 30 giugno 2026. Formatosi nelle categorie inferiori del Córdoba, ha esordito con la prima squadra della squadra andalusa nella stagione 2016/17 e nel 2019 ha intrapreso una nuova sfida professionistica per fare il salto nella massima categoria del calcio spagnolo a Huesca. Ha trascorso due stagioni e mezzo con la squadra di Huesca e ha partecipato alla promozione del club aragonese alla Liga la stagione successiva. Già nell’anno accademico 2021/22, il Celta de Vigo ha ingaggiato Javi Galán, che ha giocato per la squadra del Vigo nelle ultime due stagioni, durante le quali ha giocato un totale di 79 partite e segnato un gol. Javi Galán, che lavora come terzino sinistro, si distingue per la sua grande proiezione offensiva, per i suoi arrivi sulla linea di fondo ei suoi cross in area. Benvenuto Javier!

