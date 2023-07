La Roma ha trovato un accordo con il Leeds United per Diego Llorente, difensore spagnolo. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma avrebbe trovato un accordo con il Leeds United per Diego Llorente. Il difensore era arrivato in giallorosso lo scorso gennaio con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Lo spagnolo tornerà in Serie A ancora una volta in prestito, ma con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro nel caso in cui il raggiunga il 50% delle presenze.

