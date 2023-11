ATP Finals, anche l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte in tribuna a Torino per la gara tra Djokovic e Alcaraz

Stasera è andata in scena la seconda semifinale di ATP Finals aTorino tra Djokovic e Alcaraz, con il vincitore che sfiderà Sinner in finale, e tra il pubblico figurava anche l’ex tecnico di Juve e Inter Antonio Conte.

Oltre a lui, presente nel box del tennista serbo, c’è il suo connazionale e centravanti del Milan Luka Jovic.

L’articolo ATP Finals, anche l’ex Inter Conte in tribuna a Torino proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG