Thuram va in gol e la Francia vince 14-0 contro Gibilterra: l’Olanda di Dumfries piega l’Irlanda con assist di De Vrij

La Francia macina Gibilterra, trionfando per 14-0 (con Thuram in gol). Vittorie di misura invece per l’Olanda, 1-0 contro l’Irlanda con assist del difensore dell‘Inter De Vrij, e la Romania, che vince in rimonta con Israele. Di seguito tutti i risultati delle qualificazioni agli europei.

Olanda-Irlanda 1-0 (11′ Weghorst)

Francia-Gibilterra 14-0 (3′ Santos aut., 4′ Thuram, 16 Zaire-Emery, 30′ Mbappé rig., 36′ Clauss, 36′ Coman, 37′ Fofana, 63′ Rabiot, 65′ Coman, 74′ Mbappé, 73′ Dembelé, 82′ Mbappé, 89′ Giroud)

Svizzera-Kosovo 1-1 (47′ Vargas, Hyseni)

Israele-Romania 1-2 (2′ Zahavi, 10′ Puscas, 63′ Hagi)

L’articolo Qualificazioni Euro 2024, la Francia di Thuram ne fa 14. Olanda di misura proviene da Inter News 24.

