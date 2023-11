Majorino si è espresso sulla questione stadio a San Siro che riguarda da vicino Inter e Milan

In una nota Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD al Consiglio regionale della Lombardia si è espresso su Inter e Milan e la questione stadio:

«Trovo davvero incredibile e sconcertante il fatto che Fontana e Salvini siano al lavoro per far andare via da Milano Milan e Inter. Mi sfugge la logica che muove i leghisti. O forse non mi capacito di tutto questo opportunismo politico»

L’articolo San Siro, Majorino: «Inter e Milan? Trovo sconcertante una cosa» proviene da Inter News 24.

