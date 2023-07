Attacco Inter, la priorità è Balogun. Per i nerazzurri l’attaccante statunitense è l’investimento per il futuro

L’Inter vuole percorrer fino in fondo l’autostrada che conduce a Balogun. A costo di fare un sacrificio magari superiore a quello che avrebbe fatto per Lukaku. E c’è una spiegazione chiara: l’Inter ritiene che Balogun sia il perfetto investimento, l’attaccante del presente ma anche del futuro per aprire un nuovo ciclo.

Ecco perché gli altri nomi (Beto, lo stesso Scamacca dopo il sondaggio di oggi pomeriggio) restano alternativi. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

L’articolo Attacco Inter, la priorità è Balogun. Per i nerazzurri è l’investimento per il futuro proviene da Inter News 24.

