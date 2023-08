La dirigenza dell’Inter è a lavoro per completare il settore offensivo: oltre a Folarin Balogun dell’Arsenal, c’è un altro nome

Sono due i profili seguiti dall‘Inter per completare la batteria offensiva da regalare a Simone Inzaghi.

Come rivela Sky Sport, i nomi sul tavolo sono soltanto due, ed è su questi che i nerazzurri insisteranno in questi giorni:

ATTACCO INTER- Balogun mai uscito dalle idee dei dirigenti dell’Inter. Inzaghi aveva fatto il nome di Scamacca che però ha scelto l’Atalanta, così i nerazzurri sono tornati prepotentemente su Balogun appunto. La buona notizia è che era in tribuna contro il City. Ufficialmente per problemi alla caviglia, la verità è che non rientra nelle rotazioni di Arteta e può essere un vantaggio per l’Inter. Altri nomi? Balogun primo, Beto può essere poi un’opzione, nulla di più. Piace il portoghese, ma è più defilato ecco.

