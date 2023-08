L’ex bianconero Alessandro Matri ha detto la sua su Juan Cuadrado, approdato da poco all’Inter: le dichiarazioni dell’ex giocatore

Alessandro Matri è molto curioso di vedere l’operato dell’ex collega juventino Juan Cuadrado con la casacca dell’Inter. Ecco le parole dell’ex calciatore alla Bobo Summer Cup:

LE PAROLE– «A oggi per me la Juve è lontana dalle favorite, dispiace vedere Bonucci fuori per scelte societarie e Cuadrado via a fine contratto. Sono curioso di vederlo all’Inter, se sta bene fisicamente può fare sempre la differenza. La grande favorita resta il Napoli»

L’articolo Matri: «Sono curioso di vedere Cuadrado all’Inter, perchè…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG