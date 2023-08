Attacco Inter, proposto Petagna se esce Correa: gli scenari sul reparto offensivo dei nerazzurri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, all’Inter è stato proposto anche Petagna, in uscita dal Monza.

Il centravanti non è una prima scelta, ma potrebbe rivelarsi una soluzione low-cost per consegnare a Inzaghi l’ariete che manca in rosa. Una quarta punta al posto di Correa o addirittura in aggiunta.

L’articolo Attacco Inter, proposto Petagna se esce Correa: gli scenari proviene da Inter News 24.

