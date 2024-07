Il giornalista Mirko Calemme aggiorna la situazione sullo spagnolo ma non solo.

Mirko Calemme su AS ha parlato della ricerca del Milan del nuovo attaccante. “Il Milan ha bisogno di un attaccante e Álvaro Morata è ancora una volta nei suoi piani. I rossoneri, che hanno perso Giroud, cercano il loro erede e lavorano da settimane per ingaggiare Joshua Zirkzee. Ci sono diversi ostacoli, però, per l’attaccante del Bologna. Oltre alla concorrenza del Manchester United, i milanisti ritengono troppo costose le provvigioni richieste dal rappresentante del giocatore, Kia Joorabchian, che si aggiungerebbero ai 40 milioni della clausola rescissoria dell’attaccante. Di fronte a questo scenario gli italiani hanno deciso di iniziare a valutare delle alternative, e la strada che porta a Morata è tornata a fare notizia dopo l’interesse degli ultimi anni. Il giocatore ha annunciato sui social la sua intenzione di restare all’Atlético Madrid, ma i rossoneri ritengono che il suo rapporto professionale e personale con l’Italia possa essere un fattore chiave per cambiare il suo incarico“.

Romelu Lukaku-Malick Thiaw

Le ultime

“L’operazione avrebbe parametri molto più accettabili per le casse milaniste, sia per il trasferimento (la sua clausola vale 15 milioni di euro) che per l’ingaggio dello spagnolo. Il club milanese considera Morata, in questo momento, un’opzione ben precisa, mentre c’è pessimismo attorno a Romelu Lukaku, altro obiettivo di cui si è parlato nelle scorse settimane. Il belga vuole lavorare ancora con Antonio Conte e aspetta che il Napoli chiuda la cessione di Victor Osimhen per diventare l’erede del nigeriano sotto il Vesuvio”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG