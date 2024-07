La bordocampista di DAZN Federica Zille sottolinea alcune similitudini tra vecchio e nuovo allenatore rossonero.

Radio Rossonera ha intervistato Federica Zille che ha parlato delle sue prime impressioni sul nuovo Milan di Fonseca. “Mi è più chiaro cosa aspettarmi in linea di continuità, cioè la pacatezza dell’allenatore. Anche Pioli aveva una grande signorilità in panchina, tanta lucidità. Mi aspetto la stessa cosa da parte di Fonseca, e credo che anche questo venga sempre misurato quando un allenatore entra in orbita Milan. In divergenza onestamente non so, quando allenava la Roma non andavo a bordocampo quindi anche per me sarà un’esperienza completamente nuova”.

Theo Hernandez

Gli acquisti necessari

“Serve sicuramente un difensore centrale. Sia a livello numerico e sia perchè l’anno scorso è stato il reparto che ha balbettato più di tutti. Quindi diminuire quei 49 gol subiti in campionato credo sarà la priorità numero uno. Poi servirebbe un terzino destro all’altezza di Theo Hernandez e soprattutto blindare il francese a Milanello, perchè conservare lui è una delle priorità. E infine la punta. Sono questi gli elementi imprescindibili, che il Milan si porta dietro di mercato in mercato… è anche arrivato il momento di puntellare queste 3 lacune della rosa il prima possibile, per lavorare da subito con una squadra vicina a quello che sarà l’11 definitivo”.

Il grosso problema

“Con i giocatori attualmente in rosa, io vedo una mancanza di leadership in campo. I leader tecnici non lo sono a livello carismatico, perchè Leao non è ancora quel giocatore a cui mettere la responsabilità sulle spalle. Pensare che si possa delegare il ruolo di leader a Zlatan Ibrahimovic da dirigente secondo me è un errore enorme, perchè in campo ci vanno altri 11 uomini. Lui può solo guardare dalla tribuna”.

