Non è più solo un attacco sulle spalle di Olivier Giroud e Rafael Leao. Il mercato ha dato le giuste risposte al Milan anche e soprattutto nel reparto offensivo. Come scrive Tuttosport, 14 su 15 reti rossonere vedono coinvolte almeno un attaccante. Giroud e Leao comandano ancora: per il primo 4 gol + 3 assist; per il portoghese 3 + 3.

Anche i nuovi sono stati incisivi. Pulisic è a quota tre reti più un assist per Loftus Cheek; Okafor è stato autore di due reti. All’appello mancano Chukwueze e Jovic. Il primo sta crescendo con il passare delle partite in un nuovo campionato; per il secondo si tratta di ritrovare la condizione fisica, lui che la Serie A la conosce.

The post Attacco Milan: non più solo Giroud e Leao! Cosa dicono i numeri appeared first on Milan News 24.

