L’Inter di Simone Inzaghi non deve sottovalutare il Torino, una particolare statistica incorona i granata di Ivan Juric

Ci siamo, subito dopo gli impegni con le Nazionali l’Inter di Simone Inzaghi tornerà al lavoro per preparare la gara con il Torino. Nerazzurri e granata si affronteranno infatti il prossimo sabato tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino in un match che prospetta di regalare grandi emozioni.

Una trasferta da non sottovalutare per i nerazzurri che faranno di tutto per conquistare nuovamente la vetta della classifica. A tal proposito, un dato incorona la compagine di Ivan Juric. Come riportato da ToroNews, i sabaudi sono la quarta squadra per numero di tiri concessi del campionato: appena 85 infatti, sono le conclusioni subite da Buongiorno e i suoi.

L’articolo Attenta Inter, il Torino troneggia in una statistica: ecco il dato proviene da Inter News 24.

