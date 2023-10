Carlos Augusto è il nuovo gioiello dell’Inter di Inzaghi, il suo scopritore Filippo Antonelli ha raccontato alcuni aneddoti su di lui

Carlos Augusto è sicuramente uno degli ultimi talenti cristallini ad essere arrivati Serie A. Il giocatore, com’è noto, ha attirato l’attenzione quando militava nel Monza prima di trasferirsi all’Inter. Quest’oggi, a La Gazzetta dello Sport, il suo “scopritore” italiano Filippo Antonelli ha raccontato alcuni aneddoti su di lui.

LA SCOPERTA – «Parliamo di marzo 2020, piena pandemia, tutti chiusi in casa, così iniziai a guardare dozzine di video. Un amico mi indirizzò sul Corinthians. Appena vidi qualcosa di Carlos, iniziai a cercare informazioni sul suo cartellino. E infatti scoprì che piaceva ad alcuni club italiani, tra cui la Roma».

LE DOTI MIGLIORI – «La capacità di andare in avanti e chiudere l’azione, senza contare l’attenzione difensiva. E’ un giocatore completo. In più, ha sempre avuto chiaro il suo percorso. A Monza ha fatto l’esterno basso di una difesa a quattro, il braccetto e il quinto a sinistra. Lui nasce come ala offensiva, si è costruito piano piano e con il lavoro. Ripeto, sono fiero di lui».

