Il giornalista De Paola si è espresso sulla forza del centrocampo dell’Inter: le sue dichiarazioni a Sportitalia

Il commento di De Paola sulla forza del centrocampo dell’Inter:

«Spalletti ha affrontato il caso Icardi all’Inter, quello di Totti alla Roma, la confusione al Napoli con Mertens, Insigne e Koulibaly. Doveva regolamentare uno spogliatoio caldo. Si è mostrato sempre all’altezza del compito anche a livello internazionale. Io ho fiducia in questo allenatore, non si spaventa per nulla e di nulla e ha esperienza in Europa. Il centrocampo dell’Inter? Una meraviglia, Barella, Frattesi e Mkhitaryan sono veramente forti. Gli italiani sono imprescindibili, mi piace la tranquillità dell’ex Sassuolo».

L'articolo De Paola: «Centrocampo Inter? Una meraviglia» proviene da Inter News 24.

