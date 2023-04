In casa Inter, la cessione di André Onana rappresenterebbe una ghiotta occasione per fare plusvalenza

Uno dei giocatori sacrificati dall’Inter per fare cassa nella prossima sessione di calciomercato potrebbe essere André Onana. Il portiere camerunese è arrivato in nerazzurro in estate a parametro zero: una sua cessione consentirebbe alla dirigenza di effettuare un’importante plusvalenza. A parlare della sua situazione in chiave mercato è La Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Onana è una delle più piacevoli sorprese di questa imprevedibile stagione interista. La più cinica delle verità è però che il suo arrivo a parametro zero apparecchia una plusvalenza dolcissima per Steven Zhang. Se dalla Premier League qualcuno si mette a bussare, rischia di trovare il presidente con un sorriso a trentadue denti. Se la stagione attuale, poi, finisse male, allora la voglia di incassare diventerebbe più che altro un’urgenza».

L’articolo Attenta Inter, Onana può partire: «Se bussassero dalla Premier, Zhang direbbe sì» proviene da Inter News 24.

