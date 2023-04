L’ex nerazzurro Marco Materazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione dell’Inter e su Alessandro Bastoni

Intervistato nel podcast Italian Football TV, Marco Materazzi ha parlato anche di Alessandro Bastoni e di altri temi riguardanti l’Inter.

TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO-: «Il Benfica non è facile, è in un buon momento e in Portogallo fanno calcio. La Champions è la Champions, ma io credo in San Siro, lì l’atmosfera è bellissima. L’Inter? Ha perso dieci partite, non è normale: ma San Siro è San Siro. Il problema secondo me è la regola diversa: oggi se segni fuori non vale doppio, per le italiane non è facile. Quando noi andiamo fuori, facciamo un gol e gestiamo: non è facile».

CHI RICORDA ME STESSO?-: «Bastoni: è bello, è interista. Ha un solo problema: non segna molto. Io in 35 partite facevo almeno 5 gol, altrimenti per me era una stagione negativa».

