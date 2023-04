L’ex difensore nerazzurro Lele Adani si è espresso sul passo falso fatto dall’Inter nel match di ieri contro la Salernitana

Intervenuto dagli studi Rai di ‘90esimo minuto‘, Lele Adani ha commentato il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Salernitana ed il momento negativo che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi.

LE PAROLE DI ADANI-: «Classica partita dell’Inter che spreca tantissimo. L’Inter conferma il tipo di partita sprecona, con tante occasioni da gol non sfruttate. Sono tantissime le occasioni nel periodo, al di là della partita di ieri, e i punti lasciati per strada da parte dell’Inter, che quindi continua a essere in ritardo dalle prime posizioni. Io non parlerei più di sfortuna: la sfortuna può riguardare una o due partite, invece l’Inter è un po’ distratta nell’area di rigore e questo compromette poi il risultato».

L’articolo Adani: «Inter? Non parlerei più di sfortuna. Sono tanti i punti lasciati per strada» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG