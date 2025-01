Attento Milan, i nerazzurri vogliono “soffiarti” l’obiettivo di mercato da sotto il naso: ecco la mossa a sorpresa

I nerazzurri farebbero proprio sul serio e potrebbero confezionare la beffa al Milan. Ecco cosa trapela in merito.

Il Milan, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, ha un obiettivo chiaro e prioritario: recuperare lo strappo in classifica rispetto alle prime della classe e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra rossonera è determinata a mantenere alta la concentrazione e a ottenere il massimo da ogni partita, senza abbassare la guardia nella lotta per le posizioni di vertice.

Sul fronte mercato, però, stanno emergendo nuovi scenari che potrebbero sconvolgere i piani del club. Il Milan sta seguendo con attenzione alcuni obiettivi per rinforzare la rosa, ma le ultime voci suggeriscono che i nerazzurri potrebbero anticipare i rossoneri in una trattativa importante.

I nerazzurri infatti, sarebbero pronta a portare via da sotto il naso del Milan uno dei grandi obiettivi di mercato, minando così le ambizioni rossonere di rinforzare la squadra con quel profilo. Questa situazione sta facendo crescere l’attesa e la tensione intorno al mercato rossonero, con il rischio che i nerazzurri possano scavalcare il Milan. L’ultima indiscrezione di mercato evidenza con chiarezza la mossa a sorpresa che i nerazzurri starebbero perpetrando per compiere il grande colpo ai danni proprio dei rossoneri, freschi vincitori della Supercoppa Italiana.

Nel panorama del calcio italiano, le strategie di mercato delle squadre giocano un ruolo fondamentale per definire gli equilibri della stagione. Tra queste, i nerazzurri si muovono con decisione, guidata dalle richieste esplicite del proprio allenatore. Gasperini guarda con preoccupazione al lungo infortunio di Gianluca Scamacca, avvenuto lo scorso agosto con la rottura del legamento crociato, un evento che potrebbe rallentare il ritorno in campo dell’attaccante. Pur prevista una convalescenza di circa sei mesi, la riabilitazione e il ritorno alla piena forma fisica potrebbero richiedere tempi più lunghi, soprattutto considerando la stazza imponente dell’ex giocatore del Sassuolo e del West Ham. L’Atalanta, per voce del suo allenatore, si è quindi messa alla ricerca di una nuova punta. Il profilo individuato – scrive Calciomercato.com – porta al giovane Lorenzo Lucca, per il quale il club bergamasco sta cercando di ottenere un prestito dall’Udinese. Questa operazione non appare semplice, vista la concorrenza di altri big della Serie A come Milan, Inter e Juventus, e il ruolo importante di Lucca nell’attuale assetto dell’Udinese. Tuttavia, l’impegno dell’Atalanta nel voler soddisfare le richieste di Gasperini sembra inossidabile, nel tentativo di garantire un attaccante in più per le sfide che attendono la squadra.

Il caso di Lucca dimostra quanto il mercato di gennaio possa essere complicato e competitivo. Nonostante l’udinese intenda tenere stretto il proprio giocatore, l’interesse mostrato da Gasperini evidenzia una strategia ben precisa da parte dell’Atalanta: non solo mantenere il passo con le squadre di vertice ma anche cercare di colmare le lacune lasciate dagli infortuni. La volontà di portare avanti un progetto sportivo ambizioso passa anche attraverso mosse di mercato considerate essenziali, come quella che potrebbe portare Lucca a vestire il neroazzurro della Dea.

