L’attaccante olandese probabilmente sarà al centro del mercato fra qualche mese: su di lui ci sono big italiane ed estere.

Il Bologna sta facendo faville in questo campionato tanto è vero che se questo finisse oggi, la squadra di Thiago Motta sarebbe qualificata alla prossima Champions League. Va da sé che tutti i giocatori e lo stesso allenatore siano finiti sul taccuino di tutte le big italiane ed estere.

Il tecnico

Thiago Motta ha il contratto in scadenza e non si parla ancora di rinnovo per non distogliere la squadra dalla rincorsa ad un obiettivo che sarebbe storico. L’ex centrocampista però di fatto può già firmare per un altro club; accostato al Milan quando sembrava certa una separazione da Pioli a fine stagione, ora sarebbe in pole per la panchina della Juventus se i bianconeri decidessero di esonerare Allegri.

L’attaccante

Le maggiori attenzioni però sono su Joshua Zirkzee, il leader tecnico di questo Bologna per via degli 11 goal e 6 assist realizzati finora. 9 atipico, l’olandese lega il gioco comunicando spesso con il centrocampo: si spiega così la definizione di “9 e mezzo”. Molti addetti ai lavori lo hanno considerato il primo obiettivo del Milan visto che i rossoneri devono sostituire il partente Giroud con un attaccante dal sicuro avvenire ma che possa al contempo già garantire un gran numero di goal. Secondo le ultime notizie di Sky Sport la Juventus però sarebbe pronta a trattarlo col Bayern Monaco: i bavaresi infatti sono l’unico club che possono acquistarlo per 40 milioni senza trattare col Bologna per via di accordi pregressi. Il club tedesco poi lo rivenderebbe ad un prezzo maggiore perché in rosa c’è già Harry Kane come 9 titolare; su Zirkzee c’è anche l’Arsenal che è pronta ad offrigli uno stipendio di 6 milioni a stagione.

