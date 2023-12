Gianluca Atzori, noto tecnico, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue parole su Pioli

Intervistato da TMW, Gianluca Atzori ha dichiarato:

«Il campionato di Serie A è difficile. Non ci si può aspettare che il Milan vinca di nuovo il campionato, le difficoltà in stagione esistono. Ma lì ci sono un ottimo allenatore e un’ottima squadra. Quando hanno vinto il campionato non se l’aspettava nessuno, il torneo è fatto di tante partite. Rossoneri a corrente alternata Si. Come il Napoli rispetto a cosa aveva fatto con Spalletti. Oggi chi sta mantenendo le aspettative è l’Inter, il nostro campionato è complicato».

The post Atzori spiega: «Milan a corrente alternata ma su Pioli penso questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG