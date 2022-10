Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Chelsea ed ex Milan, ha analizzato la vittoria di ieri sera contro il Milan in Champions

Intervenuto nel post-partita di Chelsea-Milan, Aubameyang ha dichiarato:

«Per me è stato bellissimo, è da tanto che volevo giocare contro il Milan e ieri finalmente è successo. Fa sempre piacere e io sono davvero molto contento. Una squadra difficile da affrontare, giocano davvero molto bene a calcio. A dire la verità non me lo aspettavo così forte, però penso che ieri noi abbiamo avuto l’intensità giusta per batterli».

The post Aubameyang «Il Milan mi ha sorpreso, però…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG