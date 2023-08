Il giornalista Pasquale Guarro conferma l’arrivo all’Inter del portiere della Sampdoria Emil Audero: ecco i dettagli

Come conferma Pasquale Guarro su Twitter, Emil Audero è in direttura d’arrivo all‘Inter con la formula del prestito dalla Sampdoria:

#Inter, #Audero arriva in prestito con diritto. #Samardzic in arrivo tra domani e dopodomani. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 7, 2023

Tra domani e dopodomani, invece, sarà la volta di Samadrzic in nerazzurro.

L’articolo Audero in prestito all’Inter: le ultime di mercato proviene da Inter News 24.

