Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi si focalizza sulle due lacune della rosa nerazzurra.

Marco Barzaghi in un video pubblicato sul canale YouTube parla degli obiettivi dell’Inter in difesa ed in attacco; bisogna trovare infatti i successori di Skriniar e Lukaku. “In lista per il braccetto di destra ci sono Chalobah, Adarabioyo, Tiago Djalò e Mavropanos. Vedremo cosa succederà”.

“Vedremo anche se spunterà un braccetto di sinistra con Bisseck spostato a destra e fare un colpo su un nome mai fatto. Attacco, attenzione al mister X nel cassetto. Mi dicono che Marotta e Ausilio sono i professionisti del contropiede. Per chi si sta stracciando le vesti per Scamacca, attenzione, perché possono anche arrivare sorprese“.

L’articolo Barzaghi: “L’Inter può fare un colpo a sorpresa in difesa se Bisseck verrà spostato a destra, attenzione al mister X in attacco” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG