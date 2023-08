Noah Okafor, nuovo innesto del Milan, ha subito innescato aria di derby con l’Inter in conferenza stampa: le parole

I derby quest’anno avranno un sapore ancora più intenso sia per l’Inter che per il Milan, forti delle forze fresche immesse in questa sessione di mercato.

Noah Okafor, nuovo rossonero, ha subito avvertito i nerazzurri:

LE PAROLE– «Siamo una squadra forte, abbiamo grandi qualità sia dentro che fuori dal campo. Possiamo essere ambiziosi e fare una grande stagione. Non mi piace perdere, abbiamo una buona squadra e dovremo sfruttare gli allenamenti per crescere e arrivare al meglio alle partite, per raggiungere i nostri obiettivi».

