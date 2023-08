Il giornalista Paolo De Paola non è d’accordo con chi sostiene che i nerazzurri siano favoriti per la vittoria del campionato.

Paolo De Paola su Sportitalia dice la sua sul prossimo campionato. “A due settimane dall’inizio del campionato proviamo a fare il punto della situazione delle principali squadre dopo i primi colpi di mercato. I favori del pronostico (almeno secondo il nostro parere) vanno assegnati certamente al Napoli campione d’Italia. La squadra campana, però, presenta alcune incognite: la prima è il nuovo allenatore, tutto da scoprire su un impianto rodato e vincente”.

Olivier Giroud Kim Min Jae

“Ha solo da rimetterci. La seconda riguarda la partenza di Kim sostituito da Natan, un brasiliano under 23 di ottime speranze. Se a questi dubbi dovesse aggiungersi anche la partenza di Osimhen, allora il quadro diventerebbe più fosco. Incredibilmente, invece, secondo i bookmakers, l’Inter è la squadra che gode del miglior pronostico per il prossimo scudetto, nonostante la perdita di due pedine importanti: Onana e Lukaku. Il portiere sarà sostituito da Sommer dopo l’intesa raggiunta col Bayern, per l’attaccante, il quadro diventa più intricato in quanto persino l’Atalanta è riuscita a soffiare Scamacca all’Inter, un piccolo… smacco che non si registrava da tempo“.

L’articolo De Paola: “Incredibilmente l’Inter per i bookmakers è la favorita per lo Scudetto nonostante la perdita di due pedine” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG