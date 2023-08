Come rende noto Pasquale Guarro su Twitter, ecco le dichiarazioni rilasciate da Tullio Tinti, in uscita dalla sede dell’Inter.

#Inter, L’agente di Inzaghi e Audero: “Portiere è più che un’idea. Si può concretizzare. Opportunità importante, per lui per l’Inter. Audero ha fatto benissimo in questi anni. Prestito? Chiedetelo all’Inter. Rinnovo Inzaghi solo da formalizzare, allunga di un anno”. pic.twitter.com/knaL0tPrxs

— Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 7, 2023