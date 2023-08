Audero Inter, il retroscena sull’accelerata per il portiere della Sampdoria: i tre motivi

L’accelerata dell’Inter su Audero è arrivata essenzialmente per tre motivi. Il primo: Trubin firmerà per il Benfica, con i portoghesi che hanno trovato l’accordo con lo Shakhtar per 12 milioni più il 40% sulla futura rivendita. Infine l’inserimento della Lazio su Audero, con i biancocelesti che, una volta ceduto Maximiliano, hanno allacciato i rapporti con la Samp per il portiere individuato come vice di Provedel.

Questi fattori hanno fatto sì che la dirigenza nerazzurra agisse in fretta. Nei prossimi giorni, quando verranno limati gli ultimi dettagli (se non ci saranno sorprese), il classe ’97 sarà ufficialmente a disposizione di Inzaghi. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Audero Inter, il retroscena sull’accelerata: i tre motivi proviene da Inter News 24.

