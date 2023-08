Difesa Inter, proposti Matip e Gabriel Paulista per rinforzare il reparto arretrato. Questa la posizione nerazzurra

In casa Inter si valuta anche la possibilità di un colpo in stile Acerbi per la difesa: un giocatore esperto, di sicuro affidamento, dal costo contenuto e prendibile a condizioni favorevoli.

In questo senso, secondo alcune indiscrezioni oltremanica, nei giorni scorsi sarebbero stati proposti Matip e Gabriel Paulista, senza però raccogliere consensi. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Difesa Inter, proposti Matip e Gabriel Paulista. Questa la posizione nerazzurra proviene da Inter News 24.

