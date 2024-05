Il portiere dell’Inter Emil Audero ha rivelato qual è stato il segreto della squadra nerazzurra.

Emil Audero ha tracciato un bilancio della sua stagione e di quella di tutta l’Inter nel corso di una diretta Instagram sulla pagina Goalkeepermaniaofficial. “Non è semplice giocare una partita ogni tanto. La condizione di gara non la trovi facilmente. Allenarsi con gente di qualità però ti fa sempre essere attivo con la testa e approcci la partita, quando giochi, in maniera tranquilla. Di questo contesto mi porto dietro il saper stare in una grande squadra come l’Inter, e nelle squadre di alta fascia, che comporta grandi richieste“.

Vittoria Inter scudetto 2024

Sul campionato

“È stata un’annata dominata come aveva fatto il Napoli. Abbiamo vinto anche con cinque giornate d’anticipo e c’era la sensazione di poter vincere il titolo. Siamo riusciti anche a non fare passi falsi quando tutti se li aspettavano e abbiamo dato una mazzata al campionato. Vittorie sporche come con Verona e Udinese ci sono state ma abbiamo fatto bene. Ho visto in squadra tanta qualità. Il gruppo è forte e unito e credo che quello sia stato il segreto. In tanti giocano insieme da anni e i nuovi sono riusciti a dare una mano tecnicamente e non solo“.

Su Sommer

“È un portiere di assoluto rispetto, per tenerci bassi. È da anni che gioca nella Svizzera ma anche in campionato ha giocato sempre in squadre di media-alta fascia, la CL per lui è la normalità. Ha un’esperienza importante e si vede in tante situazioni. Poi lui ha saputo lavorare anche sui suoi difetti, come l’altezza, ha lavorato sulla reattività e si vede. E se si analizza il suo campionato ha lavorato bene sulla gestione dei piedi e le parate esibite bene, non impossibili, salvo in alcune partite in cui ha dovuto fare gli straordinari. Lui li ha fatti 4-5 gare, a mio avviso, aveva una grande difesa davanti. Ma secondo me nel suo modo di parare ha raggiunto un ottimo stato e può fare ancora bene, non è in fase calante, può ancora dare tanto. Fisicamente lui si gestisce in maniera ottima e anche se ha 35 anni non sembra li abbia“.

L’articolo Audero: “Non è semplice giocare poco, siamo riusciti a non fare passi falsi, Sommer ha lavorato sui suoi difetti” proviene da Notizie Inter.

