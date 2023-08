Audero: «Per me essere all’Inter rappresenta un salto di qualità». Le dichiarazioni del neo portiere nerazzurro

Emil Audero è un nuovo giocatore dell’Inter. Il portiere ai microfoni di Inter TV ha parlato delle prime emozioni per la sua nuova avventura in nerazzurro.

Le sue parole: Per me essere qui vale tanto perché è un salto di qualità. Arrivo in un grande club che pochi mesi fa ha raggiunto una finale di Champions League. Sono molto contento e tanto motivato. Arrivare in una società del genere mi spinge a migliorarmi ulteriormente»»

