Graziani sulla lotta Scudetto: «Napoli favorito ma la Juve lotta sempre per vincere». Le parole dell’ex campione del mondo

Durante il programma Microfono Aperto di Radio Sportiva è intervenuto l’ex giocatore Ciccio Graziani che si è espresso sulla prossima stagione, parlando anche della Juventus.

PAROLE – «Dietro il Napoli vedo le due milanesi. Poi occhio alla Juventus. Gira una bestemmia sui bianconeri: quella che non parta per portarsi a casa lo scudetto. La Juventus lotta sempre per vincere, è nel suo DNA. Tutte le squadre dovranno fare i conti con la Vecchia Signora»

