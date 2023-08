Hojlund inizia male l’avventura al Manchester United: il danese dovrà saltare molte partite. Ecco il motivo

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il nuovo acquisto del Manchester United, Rasmus Hojlund, dovrà saltare molte partite in questa stagione.

Il giocatore ex Atalanta, a causa di forti dolori alla schiena, non potrà giocare più di una gara a settimana per non correre ulteriori rischi e aggravare il problema fisico.

